Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные власти внимательно следят за качеством построенных по программе реновации домов, сообщил Сергей Собянин, осматривая новостройку в Северном Измайлове.

Общаясь с жителями, чьи дома попали под реновацию, мэр отметил, что это большая программа, которая будет реализовываться в течение длительного времени.

"Построить такой объем жилья очень непросто. Тем не менее, несмотря на то, что это первые дома, я думаю, что они качественно построены. Мы следим за этим, чтобы не делали брака. А если и сделали, чтобы оперативно все исправляли", – цитирует Собянина Агентство "Москва".

Мэр напомнил, что в каждом доме организован офис, в котором жители могут встретиться со строителями или представителями департамента имущества, чтобы решить все необходимые вопросы.

Жители дома поблагодарили правительство и мэра города за представленную возможность, а также подчеркнули, что при приемке квартиры у них не было претензий к качеству ремонта. Они поделились, что им оказали помощь в оформлении документов и при переезде. Их новый дом находится недалеко от старого, при этом новая квартира больше предыдущей, а ее потолки выше.

Собянин в заключение добавил, что людей расселяют в дома, расположенные максимально близко к тем, где они проживали ранее. Школы и детские сады для них остаются те же, а если будет необходимость в строительстве новых, это будет сделано, заключил он.

Ранее сообщалось, что с начала нынешнего года в новое жилье по программе реновации переехали более тысячи москвичей. По Москве уже запущено расселение из 50 старых домов в 33 новостройки в семи административных округах. В нынешнем году планируется начать расселение еще из 50 старых домов.

Программа реновации, подразумевающая снос ветхого жилья, была утверждена в августе 2017 года. По действующим правилам, вместо квартир в аварийных домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. Размер жилых комнат в новостройках по программе реновации будет не меньше, чем в старых, при этом площади кухни, санузла, прихожей и балкона станут больше.