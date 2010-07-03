Более тысячи москвичей переехали в дома по программе реновации с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала нынешнего года в новое жилье по программе реновации переехали более тысячи москвичей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики столицы.

"С января текущего года в новые квартиры по реновации уже переехали жители 500 квартир – это около тысячи человек", – приводятся в сообщении слова главы департамента Сергея Левкина.

По его словам, по Москве уже запущено расселение из 50 старых домов в 33 новостройки в семи административных округах. В нынешнем году планируется начать расселение еще из 50 старых домов.

Левкин отметил, что в городе ведется разработка градостроительной и проектной документации для строительства нового жилья. Уже утвердили перечень из 318 "стартовых" площадок.

Ранее сообщалось, что градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) под руководством Сергея Собянина приняла решение внести изменения в правила землепользования и застройки, предусматривающие строительство жилых домов, в том числе семи стартовых домов по программе реновации жилищного фонда. Общая площадь новой недвижимости составит 348 тысяч квадратных метров.

Программа реновации, подразумевающая снос ветхого жилья, была утверждена в августе 2017 года. По действующим правилам, вместо квартир в аварийных домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. Размер жилых комнат в новостройках по программе реновации будет не меньше, чем в старых, при этом площади кухни, санузла, прихожей и балкона станут больше.