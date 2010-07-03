Одобрено семь площадок для строительства домов по программе реновации

Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) под руководством Сергея Собянина приняла решение внести изменения в правила землепользования и застройки, предусматривающие строительство жилых домов, в том числе семи стартовых домов по программе реновации жилищного фонда. Общая площадь новой недвижимости составит 348 тысячи квадратных метров.
В Северном Медведково будет построен стартовый жилой дом общей площадью 29,4 тысячи квадратных метров. Точный его адрес – улица Шокальского, владение 28а.
В Бутырском районе – новый жилой дом на 22,7 тысячи квадратных метров по адресу: улица Милашенкова, владение 7, корпус 3. Сейчас на этом месте стоит пятиэтажка 1961 года, ее планируют сносить.
В Новогиреево построят жилой дом площадью 12,6 тысячи квадратных метров на улице Утренняя, владение 3.
Для строительства стартового жилого дома на 88,8 тысяч квадратов в Измайлово подобрали свободное пространство на Сиреневом бульваре, владение 4.
Для строительства стартового жилого дома площадью 35,7 тысячи квадратных метров в Люблино определили территорию заброшенного ведомственного детского сада по адресу: улица Краснодарская, владение 6.
В Нагатинском Затоне построят дом на 28,4 тысячи квадратных метров, адрес – улица Судостроительная, владение 15.
В Академическом районе построят стартовый жилой дом площадью 62,4 тысячи квадратных метров на улице Кедрова, владение 16 – на месте трех пятиэтажных домов.
Всего в Москве в рамках программы реновации жилфонда идет строительство 97 домов общей площадью 1,2 миллиона квадратных метров.
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