Одобрено семь площадок для строительства домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) под руководством Сергея Собянина приняла решение внести изменения в правила землепользования и застройки, предусматривающие строительство жилых домов, в том числе семи стартовых домов по программе реновации жилищного фонда. Общая площадь новой недвижимости составит 348 тысячи квадратных метров.

В Северном Медведково будет построен стартовый жилой дом общей площадью 29,4 тысячи квадратных метров. Точный его адрес – улица Шокальского, владение 28а.

В Бутырском районе – новый жилой дом на 22,7 тысячи квадратных метров по адресу: улица Милашенкова, владение 7, корпус 3. Сейчас на этом месте стоит пятиэтажка 1961 года, ее планируют сносить.

В Новогиреево построят жилой дом площадью 12,6 тысячи квадратных метров на улице Утренняя, владение 3.

Для строительства стартового жилого дома на 88,8 тысяч квадратов в Измайлово подобрали свободное пространство на Сиреневом бульваре, владение 4.

Для строительства стартового жилого дома площадью 35,7 тысячи квадратных метров в Люблино определили территорию заброшенного ведомственного детского сада по адресу: улица Краснодарская, владение 6.

В Нагатинском Затоне построят дом на 28,4 тысячи квадратных метров, адрес – улица Судостроительная, владение 15.

В Академическом районе построят стартовый жилой дом площадью 62,4 тысячи квадратных метров на улице Кедрова, владение 16 – на месте трех пятиэтажных домов.

Всего в Москве в рамках программы реновации жилфонда идет строительство 97 домов общей площадью 1,2 миллиона квадратных метров.