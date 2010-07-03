Новые школы появятся еще в пяти районах по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В пяти районах Москвы благодаря программе реновации появятся новые школы. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская в ходе брифинга.
"В настоящий момент у нас проходят публичные слушания в районах Свиблово, Бирюлево Восточное, Люблино, Восточное Измайлово и Бутырский. Поступают предложения, например, предусмотреть больше детских садов, мы в обязательном порядке рассматриваем такие предложения. Вообще социальных объектов будет значительно больше - у нас все кварталы реновации направлены на качественное обеспечение объектами социальной инфраструктуры. Где-то будет реконструкция существующих объектов, где то пристройка к существующим, где-то мы вообще предусматриваем новый учебный кластер. Будут новые школы, где-то будем совмещать современную школу и детский сад на одной территории", – сказала Княжевская.
По ее словам, социальная инфраструктура стала приоритетом еще шести кварталов реновации, а преимуществами будущих кварталов являются оптимальный расчет необходимой социальной инфраструктуры, применение современных материалов, разделение улиц и общественных пространств, появление принципиально новых городских пространств, наличие обустроенных прогулочных маршрутов, беспрепятственных связей между домами и удобных подходов к остановкам и другим объектам.
В числе плюсов проектов Княжевская также выделила появление новых дорог, внутриквартальных проездов и связей с метро, МЦК и МЦК, запланированную оптимизацию маршрутов городского транспорта и общее улучшение транспортной ситуации, бережное отношение к зеленым насаждениям, улучшенное освещение, повышение безопасности, ориентированность на потребности жителей.
Она также рассказала о самой процедуре публичных слушаний. По словам Княжевской, город активно сотрудничает с жителями на всех этапах слушаний. Разработчики и архитекторы консультируют посетителей экспозиций, на которых представлены проекты, и обрабатывают все оставленные участниками замечания. Предложения жителей в обязательном порядке фиксируются в протоколе. И только после их детального рассмотрения публикуется заключение о результатах слушаний.
Собрания участников публичных слушаний по проектам, которые планируется реализовать в районах Бутырский, Бирюлево Восточное, Восточное Измайлово, Люблино и Свиблово прошли в столице накануне. Во время собраний жители обсуждали расположение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Большое внимание было уделено строительству и реконструкции дорог.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включили 5173 дома. Жители ветхих пятиэтажек получат современные квартиры в новостройках. При этом они сохранят количество комнат, но увеличат жилплощадь за счет просторных балконов, лоджий, коридоров и санузлов.
Программа также предусматривает снос ветхих зданий, благоустройство территорий, создание детских и спортивных площадок.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.