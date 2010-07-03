Новые школы появятся еще в пяти районах по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В пяти районах Москвы благодаря программе реновации появятся новые школы. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская в ходе брифинга.

"В настоящий момент у нас проходят публичные слушания в районах Свиблово, Бирюлево Восточное, Люблино, Восточное Измайлово и Бутырский. Поступают предложения, например, предусмотреть больше детских садов, мы в обязательном порядке рассматриваем такие предложения. Вообще социальных объектов будет значительно больше - у нас все кварталы реновации направлены на качественное обеспечение объектами социальной инфраструктуры. Где-то будет реконструкция существующих объектов, где то пристройка к существующим, где-то мы вообще предусматриваем новый учебный кластер. Будут новые школы, где-то будем совмещать современную школу и детский сад на одной территории", – сказала Княжевская.

По ее словам, социальная инфраструктура стала приоритетом еще шести кварталов реновации, а преимуществами будущих кварталов являются оптимальный расчет необходимой социальной инфраструктуры, применение современных материалов, разделение улиц и общественных пространств, появление принципиально новых городских пространств, наличие обустроенных прогулочных маршрутов, беспрепятственных связей между домами и удобных подходов к остановкам и другим объектам.

В числе плюсов проектов Княжевская также выделила появление новых дорог, внутриквартальных проездов и связей с метро, МЦК и МЦК, запланированную оптимизацию маршрутов городского транспорта и общее улучшение транспортной ситуации, бережное отношение к зеленым насаждениям, улучшенное освещение, повышение безопасности, ориентированность на потребности жителей.

Она также рассказала о самой процедуре публичных слушаний. По словам Княжевской, город активно сотрудничает с жителями на всех этапах слушаний. Разработчики и архитекторы консультируют посетителей экспозиций, на которых представлены проекты, и обрабатывают все оставленные участниками замечания. Предложения жителей в обязательном порядке фиксируются в протоколе. И только после их детального рассмотрения публикуется заключение о результатах слушаний.

Собрания участников публичных слушаний по проектам, которые планируется реализовать в районах Бутырский, Бирюлево Восточное, Восточное Измайлово, Люблино и Свиблово прошли в столице накануне. Во время собраний жители обсуждали расположение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Большое внимание было уделено строительству и реконструкции дорог.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включили 5173 дома. Жители ветхих пятиэтажек получат современные квартиры в новостройках. При этом они сохранят количество комнат, но увеличат жилплощадь за счет просторных балконов, лоджий, коридоров и санузлов.

Программа также предусматривает снос ветхих зданий, благоустройство территорий, создание детских и спортивных площадок.