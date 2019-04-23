Два дома в районе Северный передадут для заселения по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Два новых многоквартирных дома на северо-востоке Москвы в ближайшее время планируют передать под заселение в рамках программы реновации. Речь идет о новостройках в районе Северный по адресам: Дмитровское шоссе, владение 167, корпус 8а и 9а.

"Строители завершают внутреннюю отделку помещений, ведется благоустройство прилегающей территории", – цитирует Агентство "Москва" руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева.

Внутренняя отделка квартир выполнена в соответствии с утвержденными требованиями, для маломобильных групп граждан созданы комфортные условия проживания. На первом этаже домов разместятся нежилые помещения, а в корпусе 9А будет оборудован Центр информирования по переселению жителей.

"На придомовой территории жилых домов оборудованы четыре детские игровые площадки, спортивная площадка с зоной для воркаута, площадка для отдыха взрослых, в ходе благоустройства также высадят деревья и кустарники", – рассказали в департаменте.

Ранее сообщалось, что власти Москвы намерены передать под заселение 20 новых жилых домов в рамках программы реновации в 2019 году. В этих домах более 5,3 тысячи квартир.

Также стало известно, что в январе-марте 2019 года специалисты проверили качество работ на 52 строящихся по программе реновации домах в столице. Об этом сообщил первый заместитель председателя Мосгосстройнадзора Сергей Музыченко.

"В I квартале 2019 года специалисты ЦЭИИС по заданию Мосгосстройнадзора проверили качество работ на 52 жилых домах, где застройщиком выступает Московский фонд реновации жилой застройки. На новостройках проведено 59 проверок, по результатам которых оформлено 350 заключений, из которых большая часть - положительные", – сказал Музыченко.

По его словам, всего в этом году в домах, строящихся по программе реновации, планируется выполнить 4 тысячи различных испытаний и исследований. Для этих целей закуплено более 220 единиц оборудования.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года Сергеем Собяниным. Участвующие в программе могут получить квартиры в новостройках. При этом они сохранят количество комнат, но увеличат жилплощадь за счет просторных балконов, лоджий, коридоров и санузлов. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 миллионов квадратных метров – это 350 тысяч квартир, в которых проживает около 1 миллиона человек.

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В столице стартовали публичные слушания еще по семи проектам кварталов реновации. Речь идет о кварталах в районах Восточное Измайлово, Бутырский, Бирюлево Восточное, Люблино и Свиблово.