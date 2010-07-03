Первые 35 семей Дмитровского района получили ключи от новых квартир по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ключи от новых квартир по программе реновации получили 35 семей Дмитровского района столицы, которые ранее проживали в пятиэтажке на улице Долгопрудная, дом 10, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента городского имущества столицы.

Уточняется, что новостройка находится по адресу: улица Долгопрудная, дом 12.

"До середины апреля еще 12 семей смогут получить ключи от своих квартир", – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Как отмечается, расселение стартовало 24 февраля. Всего в новостройке на улице Долгопрудная, дом 12 жилье посмотрели 75 семей.

Специалисты департамента городского имущества получили 59 заявлений с согласием на расселение, а также полный комплект документов для заключения договоров.

Ранее стало известно, что в Москве открылась экспозиция проектов программы реновации. Также на улице 2-я Брестская отрывается информационный центр, где представят проекты и различные варианты, которые обсудят с горожанами.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Участвующие в программе, могут получить квартиры в новостройках. При этом они сохранят количество комнат, но увеличат жилплощадь за счет просторных балконов, лоджий, коридоров и санузлов.

Программа также предусматривает снос ветхих зданий, благоустройство территорий, а также создание детских и спортивных площадок.