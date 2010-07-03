Публичные слушания по программе реновации прошли еще в пяти районах Москвы

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Проекты планировки новых кварталов, которые собираются построить в рамках программы реновации в районах Бутырский, Бирюлево Восточное, Восточное Измайлово, Люблино и Свиблово, обсудили участники публичных слушаний. Об этом сообщает столичный Стройкомплекс.

В Свиблове на обсуждение вынесли сразу два проекта. Жители высказались о расположении жилых зданий и социальных объектов, планировке улиц, скверов и зеленых зон. Разговор зашел и о строительстве и реконструкции дорог.

Все предложения и замечания жителей, собранные в ходе слушаний, будут переданы архитекторам и проектировщикам для изучения и внесения корректировок в проект. Кроме того, в течение еще семи дней после собрания жители могут направить свои замечания и предложения по проекту. Их можно подать в письменном виде в окружные градостроительные комиссии или по электронной почте на адрес комиссии. Контакты окружных градостроительных комиссий можно найти на сайте префектур.

Проекты планировки всех шести территорий созданы на основании пожеланий жителей, которые они высказывали в виде обращений и наказов в социальных сетях и СМИ. В соответствии с ними в документы были включены детские сады, школы, поликлиники, спортивные и культурно-досуговые центры.

Ознакомиться с полным содержанием проектов участники слушаний могли на экспозициях, которые были открыты с 12 по 18 апреля во всех пяти районах и в "Доме на Брестской". Помимо этого, все материалы, касающиеся проектов, были доступны для жителей и на сегодняшних собраниях.

Ранее в Москве состоялись публичные слушания по шести проектам кварталов, которые планируется построить в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино.

В ближайшие дни планируется провести собрание по проекту квартала в Измайлове. Обсуждение проектов планировок необходимо для того, чтобы создать кварталы, максимально комфортные для всех жителей района.

После обсуждения и согласования проектов планировок начнется планирование масштабного переселения участников реновации в новые дома, построенные по программе реновации. Уточнить информацию о проекте планировки территории своего района можно по телефону горячей линии 8 (499) 401-01-01.

