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18:40

Собянин поручил обсудить с жителями проект развития Молжаниновского района

мэр Москвы Сергей Собянин город благоустройство

18:40

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Фото: sobyanin.ru

Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина одобрила изменения проекта развития части территории Молжаниновского района. Общая площадь участка – 928,12 гектара.

На территории расположены восемь населенных пунктов, включая село Черкизово, деревни Филино, Верескино и новый жилой микрорайон Минобороны. Всего там живут 8377 человек. При этом в районе много складов, гаражей и неблагоустроенных пустырей.

Среди проблем территории – дефицит рабочих мест. Это вынуждает людей устраиваться в центре столицы или Зеленограде.

В планах – построить новый жилой район на 54,9 тысячи жителей. Помимо домов, в нем будут четыре школы, девять детских садов, учебный комплекс, две поликлиники, культурно-досуговый центр, ледовый дворец, ФОК и ЦСО.

Рядом появятся три храма, торговые центры, магазины, пожарное депо и здание ОВД. Найти работу поближе к дому местные жители смогут в индустриальном парке, технопарках и других общественно-производственных объектах. Всего собираются создать 25 тысяч рабочих мест.

Машины уберут в многоярусные гаражи. Помимо этого, рядом с домами построят магистральные дороги и автобусный парк.

Из Молжаниновского района поедут автобусы новых маршрутов. Они свяжут территорию с Зеленоградом, станциями метро "Ховрино", "Речной вокзал", "Планерная", а также платформами Новоподрезково и Планерная.

В проект включено и озеленение будущего жилого района. Общая площадь застройки составит 3,9 миллиона квадратных метров, в том числе 1,8 миллиона квадратных метров жилья. Проект планировки части территории вынесут на публичные слушания.

11 апреля в шести районах Москвы прошли публичные слушания по кварталам реновации. Жильцы задали вопросы о планировке территорий и сроках предоставления жилья в новостройках.

мэр Москвы Сергей Собянин город благоустройство

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