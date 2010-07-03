Публичные слушания по кварталам реновации в шести районах Москвы прошли успешно

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Публичные слушания по кварталам реновации, которые 11 апреля прошли в шести районах Москвы, можно назвать успешными. Об итогах слушаний сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, передает Агентство "Москва".

"У нас уже прошло два этапа публичных слушаний – экспозиция и собрания участников публичных слушаний. С сегодняшнего дня у нас начался третий этап – прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, продлится срок приема замечаний и предложений семь дней. Хотя публичные слушания еще не завершены, можно сказать, что удивила и порадовала очень высокая активность людей: пришли более 7000 человек, это хорошая явка", – сказала Княжевская.

Жители в основном задавали вопросы насчет сроков переселения, обеспеченности территорий детскими садами, размещению спортплощадок.

"Порадовала содержательность и серьезность вопросов, которые задают во время публичных слушаний. Выявилась озабоченность и потребность людей в каждом конкретном районе города именно по застройке территории. Людей волнуют разные вопросы, одних интересует озеленение территории, сколько будет деревьев, сколько кустарников. Могу сразу сказать, что деревьев и кустарников будет однозначно на порядок больше", – отметила она.

11 апреля в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино прошли собрания участников публичных слушаний по первым шести проектам планировки территорий кварталов реновации.