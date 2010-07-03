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21:05

Первые публичные слушания по программе реновации прошли сразу в шести районах Москвы

город реновация

21:05

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Фото: Москва 2

Первые публичные слушания по программе реновации прошли сразу в шести районах столицы. Участники слушаний обсудили проекты планировки новых кварталов в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино. Все предложения и замечания жителей передадут архитекторам и проектировщикам.

Проекты планировки территорий были созданы с учетом пожеланий жителей, которые они озвучивали в виде обращений в социальных сетях и СМИ. 11 апреля жители обсудили предложения по расположению домов, соцобъектов, парковок, а также планировку улиц, скверов и бульваров.

При разработке планировки кварталов учитывали не только интересы участников программы, но и жителей района: обсуждалось обновление инфраструктуры рядом с новыми домами – строительство новых детских садов, школ и больниц.

Публичные слушания традиционно проходили в два этапа. Ранее в управах районов проходили экспозиции, где жители могли увидеть проекты планировки территорий, 3D-визуализацию квартала, видеоролики о проектах, а также задать консультантам все интересующие вопросы и внести свои предложения.

В течение следующих семи дней после публичных слушаний жители районов могут направить свои предложения и замечания. Их можно подать в письменном виде в окружные градостроительные комиссии или по электронной почте на адрес комиссии.

Обсуждение проектов планировок необходимо не только для того, чтобы создать кварталы, максимально подходящие для жизни конкретных людей, но и чтобы запустить масштабное переселение в новые дома.

Уточнить информацию о проекте планировки территории своего района можно по телефону горячей линии: 8 (499) 401-01-01.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включили 5173 дома. Жители ветхих пятиэтажек получат современные квартиры в новостройках. При этом они сохранят количество комнат, но увеличат жилплощадь за счет просторных балконов, лоджий, коридоров и санузлов.

Программа также предусматривает снос ветхих зданий, благоустройство территорий, а также создание детских и спортивных площадок.

город реновация

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