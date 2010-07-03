Два детских сада построят на западе Москвы

Проект застройки квартала в районе Очаково-Матвеевское изменили по просьбе местных жителей. Теперь там появятся два новых детских сада, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника проектно-планировочной мастерской ЗАО ГБУ "ГлавАПУ" Людмилу Машинскую.
Она отметила, что в рамках программы реновации новые квартиры получат жители 33 домов. При этом еще 16 домов и школа № 2025 будут сохранены. Сами москвичи пожелали оставить и планировочную структуру района.
"Обновленный квартал гармонично впишется в облик города. При этом, в новом квартале появятся и новые объекты социальной инфраструктуры. Будут построены еще два новых детских сада, физкультурный комплекс с культурно-досуговым центром, новый корпус школы", – уточнила Машинская.
Новые детсады рассчитаны на 150 и 125 мест, а корпус школы – на 550 мест.
Разработчики также предлагают построить дома общей площадью 434 тысяч квадратных метров. Рядом с ними создадут общественные зоны и дворы, а также детские и спортивные площадки. При этом площадь всего проектируемого участка составляет 35 гектаров.
Ранее сообщалось, что в Беговом районе откроется образовательный центр. Там разместятся начальная школа на 200 учеников и детский сад на 90 воспитанников.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. По ней обладатели квартир в ветхих пятиэтажках могут получить жилье в новостройках. Программа также предусматривает благоустройство дворов и парковок.
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