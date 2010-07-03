В Беговом районе откроется образовательный центр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Верхней улице в районе Беговой откроется образовательный центр. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В образовательном центре разместятся начальная школа на 200 учеников и детский сад на 90 воспитанников. Основной особенностью центра станет инновационная система обучения на английском и русском языках.

ЖК на Верхней улице ввели в конце 2018 года. Здание построено в стиле сталинских высоток с декоративными фасадами и подсветкой. Во дворе центра создан детский город с беседками, ротондой и фонтаном.

Ранее глава департамента строительства Андрей Бочкарев отметил, что благодаря работе, проводимой Сергеем Собяниным, практически во всех районах столицы исчезли очереди в детские сады. Он подчеркнул, что большинство объектов строятся там, где уже решены проблемы очередей, а также нехватки детских садов и школ, при этом необходимо улучшение уже существующих условий.

Новые учебные заведения оснащены современным оборудованием для обучения и воспитания детей, а также физического и эстетического развития. Помещения зданий оборудованы всеми необходимыми приспособлениями для удобства маломобильных граждан.