В Беговом районе откроется образовательный центр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На Верхней улице в районе Беговой откроется образовательный центр. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В образовательном центре разместятся начальная школа на 200 учеников и детский сад на 90 воспитанников. Основной особенностью центра станет инновационная система обучения на английском и русском языках.
ЖК на Верхней улице ввели в конце 2018 года. Здание построено в стиле сталинских высоток с декоративными фасадами и подсветкой. Во дворе центра создан детский город с беседками, ротондой и фонтаном.
Ранее глава департамента строительства Андрей Бочкарев отметил, что благодаря работе, проводимой Сергеем Собяниным, практически во всех районах столицы исчезли очереди в детские сады. Он подчеркнул, что большинство объектов строятся там, где уже решены проблемы очередей, а также нехватки детских садов и школ, при этом необходимо улучшение уже существующих условий.
Новые учебные заведения оснащены современным оборудованием для обучения и воспитания детей, а также физического и эстетического развития. Помещения зданий оборудованы всеми необходимыми приспособлениями для удобства маломобильных граждан.
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