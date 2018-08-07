Девять новых объектов образования откроют в Москве 1 сентября

7 августа, 12:00
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В День знаний, 1 сентября, в столице откроют девять новых объектов образования, сообщает Агентство "Москва".
По словам главы департамента строительства Андрея Бочкарева, строят их за счет городского бюджета. Среди них четыре ДОУ на 900 мест, четыре школы на 3 тысячи 25 мест и одна пристройка на 250 мест.
Учеников примут школы на улице Твардовского на северо-западе столицы и на пересечении улицы Волынская и улицы Авиаторов. Оба учреждения вместят по 550 учащихся. Еще одна школа на 1,1 тысячи мест появится в районе Некрасовка на юго-востоке столицы, и на 825 мест – на Дмитровском шоссе на северо-востоке города.
Детский сад на 125 мест появится в Зоологический переулке в центре Москвы, на 350 мест – в 4-м квартале в районе Некрасовка в ЮВАО, на 225 мест – в 10-м квартале Некрасовки и на 200 мест – на Дмитровском шоссе в СВАО. Кроме того, откроется блок начальных классов на 250 мест на улице Бориса Жигуленкова.
Как отметил Бочкарев, благодаря работе, проводимой Сергеем Собяниным, практически во всех районах столицы исчезли очереди в детские сады. Он подчеркнул, что большинство объектов строятся там, где уже решены проблемы очередей, а также нехватки детских садов и школ, при этом необходимо улучшение уже существующих условий.
Новые учебные заведения оснащены современным оборудованием для обучения и воспитания детей, а также физического и эстетического развития. Помещения зданий оборудованы всеми необходимыми приспособлениями для удобства маломобильных граждан.
Ранее сообщалось, что до конца 2021 года в ТиНАО должны быть построены две школы на 2625 мест, четыре детских сада на 1110 мест и два образовательных комплекса на 1450 мест. Это позволит обеспечить необходимым количеством мест в школах и детских садах жителей строящихся жилых кварталов в Сосенском.
Где появятся новые школы
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