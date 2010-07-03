Более 570 семей переехали в новые квартиры по программе реновации в САО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 570 семей переехали в новые квартиры по программе реновации в Бескудниковском и Дмитровском районах на севере столицы, сообщает Агентство "Москва".
Сейчас расселение идет из 11 многоквартирных домов, расположенных в этих районах. Для переезда переданы семь новостроек: пять – на Бескудниковом бульваре, одна – на Дмитровском шоссе и еще одна – на улице Долгопрудная.
Как рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман, в указанных районах из почти 1,13 тысячи семей 575 семей, то есть больше половины, заключили договоры и уже переехали в новые квартиры. Помимо этого, еще 62 семьи приглашены для заключения договоров.
В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что жители могут переехать не только в равнозначные квартиры, но и улучшить свои жилищные условия, докупив дополнительную площадь с гарантированной 10-процентной скидкой от размера доплаты. Такой услугой в САО решили воспользоваться 73 семьи, уточнил он.
Сейчас в округе в стадии строительства находится 14 жилых домов на 2 тысячи 722 квартиры. Восемь "стартовых" жилых домов общей площадью 120,8 тысячи квадратных метров уже введены в эксплуатацию. До конца года начнется строительство еще пяти жилых домов. Еще восемь объектов находятся в проектировании, а в ближайшее время проектирование начнется еще по 12 домам.
В конце марта открылись первые публичные слушания по проектам планировки территорий в рамках программы реновации. Москвичи могли познакомиться с проектами, задать вопросы специалистам и озвучить собственные предложения.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включили 5173 дома. Жители ветхих пятиэтажек могут получить современные квартиры в новостройках. При этом они сохранят количество комнат, но увеличат жилплощадь за счет просторных балконов, лоджий, коридоров и санузлов. Программа также предусматривает благоустройство дворов и парковок.
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