Власти рассмотрят все предложения жителей по проектам кварталов реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проектировщики рассмотрят все предложения, вынесенные жителями в ходе обсуждения проектов планировки кварталов реновации, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, жители с вниманием относятся к проектам планировки территорий своих районов, и их предложения и пожелания продолжают поступать. Он уточнил, что уже поступило 105 тысяч предложений по 17 проектам.

"Ранее направленные замечания жителей уже прорабатываются проектировщиками", – цитирует заммэра Агентство "Москва".

Хуснуллин рассказал, что Бабушкинский район столицы является одним из самых активных – его жители провели митинг в поддержку программы реновации.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что каждое замечание по проектам планировки территорий фиксируются в протоколе, затем готовятся заключения по результатам публичных слушаний. Она отметила, что ни одно предложение не остается без внимания.

В конце марта открылись первые публичные слушания по проектам планировки территорий в рамках программы реновации. Москвичи могут познакомиться с проектами, задать вопросы специалистам и озвучить собственные предложения.

В настоящее время разрабатывается 89 проектов планировки территорий, 12 из них уже прошли публичные слушания, еще пять проходят эту процедуру сейчас. До конца года должны пройти публичные слушания по всем проектам.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включили 5173 дома. Жители ветхих пятиэтажек могут получить современные квартиры в новостройках. При этом они сохранят количество комнат, но увеличат жилплощадь за счет просторных балконов, лоджий, коридоров и санузлов. Программа также предусматривает благоустройство дворов и парковок.

