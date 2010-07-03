Более 570 семей переедут в новые дома на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
На северо-востоке столицы в новые дома по программе реновации переезжают 578 семей, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Всего в программу в этой части города включено 499 домов. Утверждено 48 стартовых площадок.
По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, на сегодняшний день город передал в указанном округе восемь современных новостроек. В них уже успешно переехали жители трех пятиэтажек, жители еще пяти домов находятся в разной стадии переезда.
Он уточнил, что сейчас переезжают жители домов из Бабушкинского района, а также из районов Северное и Южное Медведково. Договоры с властями заключила уже 451 семья, то есть 78%. Еще 10 семей приглашены для заключения договоров в ближайшее время.
Сейчас в стадии строительства находится 15 домов жилой площадью 148,6 тысячи квадратных метров. Здесь появится 2651 квартира.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В рамках программы вместо квартир в ветхих домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. При этом размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. Кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.
В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых – сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.
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