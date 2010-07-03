Расселение еще одного дома по программе реновации началось в СВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном районе Южное Медведково началось расселение еще одного дома по программе реновации. Речь о доме номер 30, корпусе 3 в проезде Дежнева, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

"Жителям предлагают квартиры в новостройках по адресам: улица Полярная, дом 1, корпус 2, и проезд Дежнева, дом 26", – приводит сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, 28 июня семьи получили 46 писем с предложениями равнозначных квартир. Он также отметил, что в первый день было получено 15 согласий на переезд в новостройки.

Ранее сообщалось, что каждая двенадцатая семья готова докупить дополнительные площади по программе реновации. По словам Сергея Левкина, уже заключено 180 сделок с горожанами, которые выразили желание докупить дополнительную площадь по программе реновации. При этом в прошлом году таких договоров было заключено всего 189.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В рамках программы вместо квартир в ветхих домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. При этом размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. Кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых – сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.

