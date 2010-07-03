Каждая двенадцатая семья готова докупить жилые площади по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Каждая двенадцатая семья готова докупить дополнительные площади по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Динамика заметна, воспользоваться правом докупки готова каждая двенадцатая семья. Мотивация у каждого своя. Для кого-то это давно спланированная покупка, на которую семейство собирало и копило деньги, для кого-то весомым аргументом в докупке стала 10-процентная скидка", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день заключено 180 сделок с горожанами, которые выразили желание докупить дополнительную площадь по программе реновации. При этом в 2018 году таких договоров было заключено всего 189, отмечает руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Активнее всего дополнительную площадь покупают в районах Проспект Вернадского, Бескудниковский и Академический.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В рамках программы вместо квартир в ветхих домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. При этом размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. Кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых – сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.

