Собянин: жителей поселка Северный по программе реновации начнут расселять уже в этом году

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Жителей поселка Северный ждет расселение по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин, сообщает Агентство "Москва".



"По программе реновации в этом году должны запустить четыре дома, программа реновации в поселке Северный тоже войдет в активную стадию", – заверил мэр Москвы во время осмотра хода строительных работ спортивного комплекса "Северный".

По словам Собянина, ввести в эксплуатацию 4 жилых корпуса планируется до осени, после чего начнется этап расселения граждан.

Напомним, что программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром столицы в августе 2017 года. Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации шесть новых стартовых площадок.