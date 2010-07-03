Дом на 160 квартир построят в Люблине в рамках программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Люблине в рамках программы реновации построят жилой дом на 162 квартиры. Работы планируется завершить в 2020 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

10-этажный двухсекционный дом появится на Люблинской улице, владение 113. Сейчас идет возведение монолитных конструкций третьего этажа здания.

В доме предусмотрено 59 однокомнатных квартир, 102 двухкомнатных и одна трехкомнатная. Общая площадь квартир – около 8,5 тысячи квадратных метров.

Фасад дома выполнят из облицовочного кирпича в бежевых и коричневых тонах. Ниши для кондиционеров покрасят в коричневый цвет. Первые этажи займут организации торговой и сервисной инфраструктуры.

Также предусмотрены одноуровневая подземная автостоянка и парковочные места на придомовой территории. Рядом с домом оборудуют детскую игровую площадку и площадки для отдыха взрослых, высадят цветники, кустарники и деревья.

В пресс-службе напомнили, что всего в районе Люблино новые квартиры получат жители 152 сносимых домов, для начала переселения подобраны восемь стартовых площадок.

Недавно список стартовых площадок по программе реновации расширили еще на шесть территорий. Таким образом общее количество площадок для возведения нового жилья достигло 329.