Собянин включил в программу реновации шесть новых стартовых площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Список стартовых площадок по программе реновации жилья расширен еще на шесть территорий. Такое решение принял Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы. Таким образом, общее количество площадок для возведения нового жилья достигло 329.

Многоквартирные дома планируют возвести на Тайнинской, Новогиреевской улицах, также на улицах Академика Королева, Демьяна Бедного и Дмитрия Ульянова.

Строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 12 домов (1 100 квартир) и предоставить комфортное жилье для 2,9 тысячи москвичей.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В рамках программы вместо квартир в ветхих домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. При этом размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. Кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

