В Москве с начала года подобрали 21 стартовую площадку по реновации

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
С начала 2019 года в Москве подобрали 21 стартовую площадку по программе реновации. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что площадки располагаются в районах Бабушкинский, Останкинский, Лосиноостровский и Марфино.
Для строительства новостроек также найдены участки в Капотне, Южнопортовом, Кузьминках, Текстильщиках, в Бирюлеве Восточном. А также в районах Академический, Котловка, в Можайском, Проспект Вернадского, Фили-Давыдково и в Хорошево-Мнёвниках.
Он добавил, что к настоящему моменту более 12 тысяч человек переезжают из 68 старых домов. Для расселения передано 37 новостроек. Всего в столице подобраны 329 стартовых площадок площадью около 4,8 миллиона квадратных метров.
В новых квартирах уже есть встроенные шкафы и застекленные лоджии. Дома оснащены современными системами оповещения и видеонаблюдения, а также пожарной сигнализацией. Для маломобильных людей установлены пандусы и специальные лифты.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В рамках программы вместо квартир в ветхих домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. При этом размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. Кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.
В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.
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