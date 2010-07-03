Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за два года по программе реновации построили 43 дома. За это время около 350 тысяч семей получили возможность улучшить свои жилищные условия. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"С момента старта программы, в 2017 году, построены и введены уже 43 дома. Всего же, напомню, за 15 лет предстоит расселить 5173 пятиэтажки", – отметил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в столице уже подобраны 329 стартовых площадок площадью около 4,8 миллиона квадратных метров. Бочкарев рассчитывает, что к 2021 году в новые квартиры въедут порядка 30 тысяч человек.

В новых квартирах уже есть встроенные шкафы и застекленные лоджии. Дома оснащены современными системами оповещения, видеонаблюдением, а также пожарной сигнализацией. Для маломобильных людей установлены пандусы и специальные лифты.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В рамках программы вместо квартир в ветхих домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. При этом размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. Кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

