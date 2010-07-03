Собянин заявил, что массового приезда мигрантов из-за реновации не будет

Программа реновации не станет причиной для массового приезда мигрантов в Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24.
"Массового приезда мигрантов в Москву под эту программу не будет, потому что жилье, которое мы строим, на рынке достаточно дорогое. Это в первую очередь для москвичей, в силу покупательной способности. У москвичей она выше, чем у жителей других регионов", – сказал мэр столицы.
Сергей Собянин также отметил, что городские власти повышают качество жилья, которое строится в первую очередь для жителей столицы.
"Если бы мы не делали этого, то хрущевки превращались бы постепенно в трущобы. И тогда бы появилось огромное количество мигрантов. Мы повышаем качество жилья. И это в первую очередь жилье для москвичей", – заключил мэр города.
Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации шесть новых стартовых площадок. Общее количество площадок для возведения нового жилья достигло 329. Многоквартирные дома планируют возвести на Тайнинской, Новогиреевской улицах, также на улицах Академика Королева, Демьяна Бедного и Дмитрия Ульянова.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В рамках программы вместо квартир в ветхих домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. При этом размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. Кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.
В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.
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