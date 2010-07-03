Дом с подземной стоянкой построят по программе реновации в Люблине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Согласован проект дома на 324 квартиры с подземной стоянкой в Люблине в рамках программы реновации.

"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории" по адресу: улица Ставропольская, владение 23/1", – рассказали в комитете.

В доме будет 43 однокомнатных, 233 двухкомнатных и 43 трехкомнатных квартир. Предусматривается размещение пяти двухкомнатных квартир для маломобильных жителей, отмечает Агентство "Москва".

Планируется озеленение дворовой территории, размещение малых архитектурных форм и установка площадок для детских игр, отдыха и занятий спортом.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В рамках программы вместо квартир в ветхих домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. При этом размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. Кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.