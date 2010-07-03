Каждая пятая семья готова взять ипотеку, чтобы докупить жилплощадь по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Каждая пятая московская семья, которая хочет купить дополнительную жилую площадь по программе реновации, готова использовать кредиты. При этом 80 процентов семей используют собственные средства. Об этом говорится на сайте мэра и правительства столицы.

К настоящему моменту жители столицы уже заключили с банками 52 договора.

"Стоимость жилья в новостройках выше, чем в расселяемых домах, примерно на 30 процентов. Это значит, что капитализация новых квартир по сравнению со старыми выше, а в случае докупки комнат с гарантированной десятипроцентной скидкой житель получает неплохой актив", – рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

10-процентная скидка гарантируется каждому участнику, который захочет приобрести квартиру большей площади с доплатой. Воспользоваться ею можно в течение двух лет. При этом приобретаемая общая площадь не должна превышать 100 квадратных метров.

Право на покупку дополнительных квадратных метров при получении квартиры в новостройке вместо ветхой пятиэтажки имеют как собственники жилья, так и граждане, которым предоставлено жилье по договорам социального найма. Купить дополнительные квадратные метры смогут те, кто выбрал компенсацию в виде равнозначного жилья.



Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. В рамках программы вместо квартир в ветхих домах москвичи получают равнозначные площади в новостройках. При этом размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. Кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

