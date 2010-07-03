В программу реновации включено уже 345 стартовых площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Президиум правительства Москвы принял постановление о включении семи новых площадок в программу реновации. Их общая площадь составляет 92,7 тысячи квадратных метров.

Площадки расположены в Перове (улица Металлургов, владение 30), Выхине-Жулебине (Самаркандский бульвар, владение 15 и Ферганский проезд, владение 14) в Кузьминках (Волгоградский проспект, владение 101, корпус 2, а также между домом 155, корпусом 1 и домом 157, корпусом 1).

Также площадки находятся в Даниловском районе (Дубнинская улица, владение 59-69), в Котловке (Нагорная улица, дом 5, корпус 1). Одна из этих площадок располагается на месте расселяемого дома.

Строительство домов на новых площадках позволит расселить 19 домов (1 326 квартир) и предоставить жилье 3,4 тысячи москвичей.

Всего в программу реновации включены 345 стартовых площадок для строительства новых домов площадью порядка пяти миллионов квадратных метров.

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Программа реновации была запущена в 2017 году. Благодаря ей более миллиона москвичей переедут в новые квартиры с отделкой комфорткласса. Дворы новостроек благоустраивают, здесь устанавливают детские и спортивные площадки, территорию озеленяют.