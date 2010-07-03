Еще девять семей получили ключи от новых квартир в Нагатинском Затоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс служба

Еще девять семей заключили договоры на квартиры по программе реновации в районе Нагатинский Затон, сообщает пресс-служба департамента городского имущества.

Речь идет о жителях дома 5 на улице Судостроительной. Они получили ключи от равнозначных квартир в новостройке на улице Судостроительной, 17.

Расселение жителей этого дома началось еще в конце июня. В новостройку, куда поселятся семьи, уже переехали жители дома 15 на этой же улице.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

