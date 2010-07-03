В Южнопортовом районе началось строительство дома по программе реновации

14:38
14:38
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев сообщил о начале возведения двухсекционного монолитного многоквартирного дома по программе реновации в Южнопортовом районе города, передает портал мэра и правительства Москвы.
Сейчас рабочие устанавливают конструкции подземной части и первого этажа здания. Фасады дома будут бежевого цвета с яркими салатовыми и оранжевыми акцентами, на них установят короба для кондиционеров, а балконы застеклят. В здании оборудуют 187 квартир общей площадью 10480 квадратных метров. Также в доме установят два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов. Для автомобилей создадут подземную стоянку, вместе с тем парковочные места появятся и рядом с домом.
Ввод строения в эксплуатацию запланирован на 2021 год.
Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном. За последние два года управление Росреестра поставило на кадастровый учет 55 домов для расселения.
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