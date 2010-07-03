Еще пять домов могут включить в программу реновации по решению суда

14:43
14:43
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в столичную программу реновации могут включить еще пять домов, если решение об этом примут суды. Слова заммэра приводит Агентство "Москва".
"У нас уже есть практика такая – один дом включили через суд, и, насколько я знаю, заявления по еще пяти домам находятся в суде. Если суд решит, мы без вопросов готовы принимать в программу. Если особенно комплексная застройка, то нам лучше, чтобы все дома вошли в программу", – подчеркнул Хуснуллин.
Он добавил, что предоставленным жильем довольны 98% участников реновации – по словам заместителя мэра, они "переезжают в новые квартиры без единого вопроса".
Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном. За последние два года управление Росреестра поставило на кадастровый учет 55 домов для расселения.
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