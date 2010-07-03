Дом с подземной парковкой построят в Южном Тушине по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жилой дом с подземной парковкой построят на северо-западе столицы в рамках программы реновации, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Расположится объект на улице Лодочной, владении 11. Всего в доме будет 96 квартир. На первом этаже разместятся помещения общественного назначения.

Квартиры полностью отделают, сам дом облицуют искусственным камнем. К нему организуют проезды, покрытые асфальтом. Также возле дома появятся тротуары и пешеходные зоны с покрытием из плитки.

Дворовую территорию озеленят, организуют скамейки, урны и ограждения. Во дворе появятся площадки для детских игр, отдыха и занятий спортом. В дополнение к подземной одноэтажной парковке обустроят открытые плоскостные стоянки с местами для маломобильных групп населения.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

