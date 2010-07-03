Новый дом по программе реновации в Перове достроят в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство дома по программе реновации в Перове завершат в 2020 году. Здание расположится на Зеленом проспекте, владении 27А, в шаговой доступности от метро, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента строительства Андрея Бочкарева.

Монолитный односекционный дом строится по индивидуальному проекту. Сейчас строители возводят надземную часть здания. Фасады здания выполнят из навесных панелей с отделкой из кирпича в бежевой гамме.

Предусмотрены корзины для кондиционеров на фасадах и застекленные лоджии. В доме будет 144 квартиры, из них 21 – однокомнатная, 106 – двухкомнатных и 17 – трехкомнантых. Четыре квартиры оборудуют для маломобильных людей.

На первом нежилом этаже расположатся колясочная, помещение консьержа и кладовая для уборочного инвентаря. В каждой секции установят два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов.

В помещениях общественного назначения в будущем смогут разместиться магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы, творческие кружки и секции, а также центр информирования населения.

На прилегающей территории оборудуют детскую игровую площадку и зону для занятий спортом. Там же разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. Предусмотрены парковочные места и подземная автостоянка.

Всего в Перове в программу реновации вошли 196 жилых домов общей площадью 724,9 тысячи квадратных метров, в районе находятся 19 стартовых площадок.

Ранее строительство дома по программе реновации началось в Южнопортовом районе. Сейчас рабочие устанавливают конструкции подземной части и первого этажа здания.