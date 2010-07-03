Начался переезд жителей дома в районе Проспект Вернадского в рамках программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В районе Проспект Вернадского началось переселение дома 60 на улице Лобачевского по программе реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это уже десятая пятиэтажка, участвующая в программе реновации в районе. Жители переедут в новостройки (дома 54, 56 и 58) на проспекте Вернадского.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что накануне было отправлено 40 писем с предложениями равнозначных квартир.

Также в доме 54 заработал Центр информирования граждан. Там жители могут оформить согласие на переезд.

Накануне началось расселение жителей двух домов по программе реновации в Бескудниковском районе.

Жители дома 48, корпусов 1 и 3, на Бескудниковском бульваре переезжают в новостройку на Дмитровском шоссе, дом 70, и в дома, ранее сданные по программе реновации.