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14:02

Расселение жителей двух домов по программе реновации началось в Бескудниковском районе

город строительство реновация

14:02

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Бескудниковском районе началось расселение еще двух домов по программе реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики.

Жители дома 48, корпусов 1 и 3, на Бескудниковском бульваре переезжают в новостройку на Дмитровском шоссе, дом 70, и в дома, ранее сданные по программе реновации.

От жителей сносимых домов поступило 79 обращений на докупку недвижимости, с 67 договоры уже подписали. Всего в районе в программу включено 37 домов и утверждено 17 стартовых площадок.

На сегодняшний день под заселение передали восемь корпусов. В новое жилье переехали 934 семьи – 64% от числа переезжающих жителей.

В Измайлове строят жилой комплекс по программе реновации. Он расположится по адресу Измайловский проезд, владение 5. Дом будет иметь переменную этажность, фасады выполнят в бежевых тонах и облицуют панелями с отделкой под кирпич.

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город строительство реновация

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