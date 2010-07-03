Расселение жителей двух домов по программе реновации началось в Бескудниковском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Бескудниковском районе началось расселение еще двух домов по программе реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики.

Жители дома 48, корпусов 1 и 3, на Бескудниковском бульваре переезжают в новостройку на Дмитровском шоссе, дом 70, и в дома, ранее сданные по программе реновации.

От жителей сносимых домов поступило 79 обращений на докупку недвижимости, с 67 договоры уже подписали. Всего в районе в программу включено 37 домов и утверждено 17 стартовых площадок.

На сегодняшний день под заселение передали восемь корпусов. В новое жилье переехали 934 семьи – 64% от числа переезжающих жителей.

В Измайлове строят жилой комплекс по программе реновации. Он расположится по адресу Измайловский проезд, владение 5. Дом будет иметь переменную этажность, фасады выполнят в бежевых тонах и облицуют панелями с отделкой под кирпич.