Дом по программе реновации сдан в эксплуатацию в Бабушкинском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом по программе реновации на улице Коминтерна в Бабушкинском районе столицы, в котором созданы условия для комфортной жизни людей с ограниченными возможностями, готовится к передаче под заселение, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, здание сдано в эксплуатацию.



"Строительство 17-этажного дома на улице Коминтерна, владении 12 в районе Бабушкинский СВАО завершено. Он был определен в качестве стартовой площадки для расселения участников программы реновации", – приводятся в сообщении слова Левкина.

По его словам, благодаря проектировке с учетом потребностей людей, ограниченных в движении, в доме появилась двухкомнатная квартира площадью 87,4 квадратного метра с расширенным дверным проемом и коридором, а также со специальным санитарным блоком.

Левкин отметил, что в квартире отсутствуют пороги, а керамический фартук на кухне с розетками для подключения электроплиты и бытовой техники сделан чуть ниже обычного, а те розетки, которые располагаются над плинтусом, наоборот, подняты выше.

Кроме того, входная дверь в квартире оборудована специальными двухсторонними поручнями на высоте рук человека, передвигающегося на коляске.



"Такие дома серии "Доммос" с квартирами для инвалидов будут появляться и в других районах города в рамках программы реновации и других городских программ. Сейчас ведется строительство домов, где предусмотрены несколько расширенных однокомнатных и двухкомнатных квартир для людей с ограниченными возможностями", – отметил Левкин.

А на севере столицы заканчивается строительство надземной части жилого дома на 144 квартиры по программе реновации. Здание, расположенное в Войковском районе, будет сдано в эксплуатацию в 2021 году.

Дом представляет собой монолитное односекционное здание, возводимое по индивидуальному проекту. Фасады выполнят в коричневой и белой гамме, облицуют плитами с отделкой из искусственного камня. На них установят короба для кондиционеров, лоджии будут застекленными.

Ранее сообщалось о расселении дома № 60 улице Лобачевского. Жители переедут в новостройки (дома 54, 56 и 58) на проспекте Вернадского.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

