Жилой дом в Войковском районе по программе реновации сдадут в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заканчивается строительство надземной части жилого дома на 144 квартиры по программе реновации в Войковском районе. Здание будет сдано в эксплуатацию в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

"В районе Войковский по адресу улица Нарвская, владение 5 идет строительство жилого дома по программе реновации. В настоящее время строители завершают возведение надземной части здания жилого дома. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 года", – говорится в сообщении.

Дом представляет собой монолитное односекционное здание, возводимое по индивидуальному проекту. Фасады выполнят в коричневой и белой гамме, облицуют плитами с отделкой из искусственного камня. На них установят короба для кондиционеров, лоджии будут застекленными.

В доме будет 144 квартиры (однокомнатных – 32, двухкомнатных – 96, трехкомнатных – 16). Общая площадь квартир составит 7 тысяч 680,8 квадратных метра.

Первый этаж будет нежилым. Здесь могут открыть магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместятся: колясочная, комната консьержа с санитарным узлом, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

Лифты грузоподъемностью 1000 и 400 килограммов оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Будет также благоустроена территория вокруг дома. Во дворе поставят детскую и спортивную площадки, разобьют газоны, посадят кустарники и деревья. Рядом с домом будет парковка и подземная стоянка.

Всего на севере Москвы в программу реновации включено 514 жилых домов общей площадью 1,87 миллиона квадратных метров. В районе Войковский – 33 дома.

