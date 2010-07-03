Монтаж фасадов жилого дома начался на Изумрудной улице по программе реновации

В Лосиноостровском районе начался монтаж фасадов жилого дома по программе реновации. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Начался монтаж фасадов здания жилого дома, который возводится по программе реновации в районе Лосиноостровский на северо-востоке Москвы по адресу: улица Изумрудная, владение 26а", – сказал руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

Монолитный односекционный дом строится по индивидуальному проекту. В настоящее время там идут отделочные работы. Фасад здания будет навесным и вентилируемым, его выполнят в ярких тонах. В доме разместятся 120 квартир: 30 однокомнатных, 88 двухкомнатных и две трехкомнатные.

Стены в комнатах оклеят флизелиновыми обоями, потолки окрасят, а на полах выложат ламинат 32-го класса. Также в квартирах установят необходимую сантехнику. Кухни оборудуют плитой и мойкой.

Отделку стен туалетов и ванных комнат по всей высоте выполнят керамической плиткой светлых тонов. В санузлах установят ванны, унитазы, раковины, полотенцесушители.

Входы в подъезды сделают удобными для маломобильных граждан и родителей с детьми. На первых этажах в домах разместятся магазины, салоны красоты, спортклубы. Также в здании предусмотрена опция размещения центра информирования. Ввести дом в эксплуатацию планируют в 2019 году.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

