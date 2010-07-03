Жилой дом на 120 квартир по программе реновации построят в Южном Тушине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый жилой дом построят в Южном Тушине в рамках программы реновации. Уже согласована проектная документация на строительство, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Объект возведут в Светлогорском проезде, владении 7/1/1. Это будет односекционный дом на 120 квартир с одноуровневой подземной автостоянкой.

По словам председателя ведомства Валерия Леонова, во всех квартирах выполнят полную внутреннюю отделку в соответствии со стандартами, разработанными специально для программы реновации.

В доме запроектированы однокомнатные, двух- и трехкомнатные квартиры с застекленными лоджиями. На первом этаже расположатся нежилые помещения общественного назначения. Также в доме будет два лифта – пассажирский и грузовой.

На прилегающей территории появятся проезды, пешеходные зоны, открытые плоскостные парковки, а также детские площадки, зоны для отдыха и занятий спортом. Территорию озеленят – разобьют газоны, высадят цветы и зеленые насаждения.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

