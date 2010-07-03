Начался переезд жителей дома на улице Лобачевского по программе реновации

10:23
10:23
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Начался переезд жителей дома № 32 на улице Лобачевского по программе реновации. Об этом сообщает Стройкомплекс со ссылкой на пресс-службу департамента городского имущества.
"В районе Проспект Вернадского вслед за пятиэтажками дом № 36 и № 34 на улице Лобачевского началось расселение дома № 32", – рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Он добавил, что жители расселяемой пятиэтажки на улице Лобачевского заедут в новостройку на Ленинском проспекте, 134.
В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что накануне жильцам было отправлено 80 писем с предложениями равнозначных квартир.
Ранее сообщалось о расселении дома № 60 улице Лобачевского. Жители переедут в новостройки (дома 54, 56 и 58) на проспекте Вернадского.
Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.
В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.
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