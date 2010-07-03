Первые жители пятиэтажки в районе Фили-Давыдково получили квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первые жители пятиэтажки в районе Фили-Давыдково получили ключи от новых квартир. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Первые семьи переезжают в новостройку, которая находится на Малой Филевской улице, дом № 22. До этого участники программы жили в старой пятиэтажке по адресу улица Кастанаевская, дом № 32, корпус 1.

В новостройку также переезжают жители домов № 29, № 31, № 33 и № 35 и дома № 35, корпуса 1, на улице Олеко Дундича. Еще 23 семьи подготовили весь пакет документов, которые необходимы для заключения договора. Всего новые квартиры выбрала 31 семья.

"На сегодняшний день из 234 семей, переезжающих из домов на улице Олеко Дундича, больше 96 процентов жильцов стали правообладателями квартир в новостройке, заключив договоры с департаментом", – добавил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

