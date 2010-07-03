В Очаково-Матвеевском началось строительство дома по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Очаково-Матвеевское началось строительство жилого дома по программе реновации. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В доме предусмотрены 446 квартиры: 178 однокомнатных, 138 двухкомнатных и 130 трехкомнатных. При этом для маломобильных граждан сделают семь квартир, ширина проходов в таких квартирах будет не меньше двух метров. В каждой секции дома установят грузопассажирские лифты.

На первом этаже дома разместятся магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы. Также в здании предусмотрена опция размещения центра информирования по переселению. В вестибюле жилой части для удобства появится пространство для колясок, комната консьержки, кладовая и место для почтовых ящиков.

Рядом с домом оборудуют детскую игровую и спортивную площадки, а также пространство для отдыха взрослых. По всей территории высадят цветники, кустарники и деревья. Жители смогут оставить свой автомобиль как на подземной автостоянке, так и возле дома. Ввести жилой дом в эксплуатацию планируют в 2021 году.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

