Жителей дома на Лобачевского начали расселять по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Новый дом на Ленинском проспекте передали под заселение по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Жители дома 36 на улице Лобачевского заедут в новостройку на Ленинском проспекте, 134. По словам главы ведомства Сергея Левкина, дом на Ленинском проспекте стал уже 11-м по счету, куда расселяют участников программы на западе столицы.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь сообщил, что в минувшую пятницу сотрудники возглавляемого им ведомства вручили семьям 80 писем с предложениями равнозначного жилья. За выходные 14 семей уже дали согласие на переезд в новостройку.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.