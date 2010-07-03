В программу реновации включили еще шесть стартовых площадок

16:33
16:33
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Правительство Москвы включило в программу реновации шесть новых стартовых площадок в шести столичных районах общей мощностью 100,4 тысячи квадратных метров жилья.
Ранее в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики сообщили о передаче под заселение нового дома на Ленинском проспекте по программе реновации. Жители дома 36 на улице Лобачевского заедут в новостройку на Ленинском проспекте, 134. По словам главы ведомства Сергея Левкина, дом на Ленинском проспекте стал уже 11-м по счету, куда расселяют участников программы на западе города.
До этого стало известно, что ввести в эксплуатацию жилой дом на 120 квартир по программе реновации в Нагатинском Затоне по адресу улица Судостроительная, владение 5, корпус 1, планируют до конца года. В настоящее время там идут плиточные работы, устройство стяжек и оштукатуривание поверхностей. Всего в здании будет 60 однокомнатных, 45 двухкомнатных и 15 трехкомнатных квартир с чистовой отделкой комфорткласса общей площадью 5,75 тысячи квадратных метров.
Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Она была утверждена 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.
В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации, этажность домов, а также социальная и транспортная инфраструктуры.
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