В программу реновации включили еще шесть стартовых площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство Москвы включило в программу реновации шесть новых стартовых площадок в шести столичных районах общей мощностью 100,4 тысячи квадратных метров жилья.

Новые стартовые площадки реновации

САО, Бескудниковский район, Дмитровское шоссе, владение 93, корпус 2



СВАО, Останкинский район, улица Годовикова, владение 10, корпуса 1 и 2



ВАО, район Богородское, Погонный проезд, напротив дома 23, корпус 3



ЮВАО, район Текстильщики, улица Артюхиной, владение 26А



ЗАО, район Проспект Вернадского, улица Лобачевского, владение 62



ЗАО, район Филевский парк, Большая Филевская улица, владение 6

Отмечается, что две из этих площадок – а именно в районах Текстильщики и Проспект Вернадского – располагаются на месте домов, расселяемых по программе реновации. Строительство на новых стартовых площадках позволит расселить 16 домов (1 437 квартир) и предоставить жилье 3 600 москвичам. Всего в реновацию включена уже 351 стартовая площадка общей мощностью свыше пяти миллионов квадратных метров.

Ранее в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики сообщили о передаче под заселение нового дома на Ленинском проспекте по программе реновации. Жители дома 36 на улице Лобачевского заедут в новостройку на Ленинском проспекте, 134. По словам главы ведомства Сергея Левкина, дом на Ленинском проспекте стал уже 11-м по счету, куда расселяют участников программы на западе города.

До этого стало известно, что ввести в эксплуатацию жилой дом на 120 квартир по программе реновации в Нагатинском Затоне по адресу улица Судостроительная, владение 5, корпус 1, планируют до конца года. В настоящее время там идут плиточные работы, устройство стяжек и оштукатуривание поверхностей. Всего в здании будет 60 однокомнатных, 45 двухкомнатных и 15 трехкомнатных квартир с чистовой отделкой комфорткласса общей площадью 5,75 тысячи квадратных метров.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Она была утверждена 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации, этажность домов, а также социальная и транспортная инфраструктуры.