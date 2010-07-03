Дом по программе реновации в Нагатинском Затоне достроят к концу года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном департаменте строительства сообщили о планах до конца года ввести в эксплуатацию жилой дом на 120 квартир по программе реновации в Нагатинском Затоне по адресу: улица Судостроительная, владение 5, корпус 1. Об этом пишет Агентство "Москва".

В настоящее время там идут плиточные работы, устройство стяжек и оштукатуривание поверхностей. Всего в здании будет 60 однокомнатных, 45 двухкомнатных и 15 трехкомнатных квартир с чистовой отделкой комфорткласса общей площадью 5,75 тысячи квадратных метров.

Стены в комнатах оклеят флизелиновыми обоями, потолки окрасят, а на полах выложат ламинат 32 класса. Также в квартирах установят необходимую сантехнику, включая смесительные приборы. Кухни оборудуют плитой и мойкой, а также керамическим фартуком.

Первый этаж дома отдадут под службы быта, магазины, аптеки и другие сервисы. Будут установлены два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов с визуальными и тактильными средствами информации. На территории вокруг строения высадят газоны и деревья, а во дворе оборудуют две детских площадки и спортивную зону.

Ранее сообщалось, что в Перове строительство дома по программе реновации завершат в 2020 году. Здание расположится на Зеленом проспекте, владении 27А, в шаговой доступности от метро. Монолитный односекционный дом со 144 квартирами строится по индивидуальному проекту. Сейчас строители возводят надземную часть здания. Фасады здания выполнят из навесных панелей с отделкой из кирпича в бежевой гамме.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Переезды уже идут в семи округах: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.