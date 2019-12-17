Более 70% тоннелей построено на БКЛ – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро на сегодняшний день построено свыше 70% тоннелей, сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что специалисты достроили двухпутный тоннель между "Карамышевской" и "Мнёвниками".

"Его прокладывал гигантский 10-метровый щит "Лилия". В целом на сегодняшний день на БКЛ построено больше 70% тоннелей", – написал Собянин в Twitter.

Ранее сообщалось, что БКЛ свяжет новые ветки Московского метрополитена, которые идут в отдаленные районы города. Как подчеркнул генеральный директор по проектированию "Мосинжпроекта" Рустам Черкесов, в настоящее время уже почти принято решение о строительстве Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской линий.

Большая кольцевая линия – это крупнейшая стройка в истории метро Москвы. Завершить основные работы собираются в 2022 году.

Протяженность линии составит 70 километров, она будет включать 31 станцию. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но на МЦК, железную дорогу и МЦД.

