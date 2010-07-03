Станция "Кунцевская" свяжет три линии метро и МЦД-1 – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В среду, 11 декабря, Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Кунцевская" (проектное название – "Можайская") Большой кольцевой линии столичного метро.

"На "Кунцевской" ведется серьезное строительство Большой кольцевой линии западного участка. Сама станция чрезвычайно важная, потому что она находится в месте пересечения целого ряда магистралей: Арбатско-Покровской линии, Филевской линии метро, будущей БКЛ, МЦД-1. То есть это один из самых крупных транспортно-пересадочных узлов", – отметил Собянин.

Мэр уточнил, что важно в максимально короткие сроки открыть пересадку на БКЛ, чтобы разгрузить радиальные ветки. Пассажиры, по его словам, получат альтернативные варианты, чтобы добраться до места назначения.

Мэр Москвы также заявил, что будущая станция должна быть обеспечена удобными подходами и переходами с одного вида транспорта и на другой, и поручил подрядчику обратить на это внимание.

"Вы обратите внимание на синхронность строительства, уточните техническое задание, ускорьте проектирование, сделайте так, чтобы были комфортные пересадки с одного вида (транспорта. – Прим. ред.) на другой, чтобы не получилось так, что станцию введете, а все остальное потом еще будете два года делать. Так не должно быть", – подчеркнул Собянин.

Строительство западного участка БКЛ от станции "Хорошевская" до станции "Кунцевская" было начато в 2018 году. На участке расположатся четыре станции: "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская", "Мнёвники" и "Кунцевская".

На участке "Хорошевская" – "Карамышевская" планируют завершить работы в будущем году, а строительство участка "Карамышевская" – "Кунцевская" хотят закончить в 2021 году.

Специалисты уже завершили проходку перегонных тоннелей между станциями "Карамышевская" и "Улица Народного Ополчения".

На сегодняшний день ведется проходка перегонных тоннелей от станции "Хорошевская" до станции "Улица Народного Ополчения", завершить которую хотят в 2020 году. В сентябре текущего года началась проходка двухпутного перегонного тоннеля от станции "Карамышевская" в сторону станции "Мнёвники". Работы выполнены на 99 процентов, выход щита запланирован на 13 декабря.

Большая кольцевая линия является главным проектом программы развития столичного метрополитена. На кольце протяженностью 70 километров появится 31 станция, со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на Московское центральное кольцо, линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры. Завершить основные работы собираются в 2022 году.

На Большом кольце строятся преимущественно станции мелкого заложения. Это значит, что на посадку-высадку будет уходить меньше времени.