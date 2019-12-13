Большой потенциал. Как БКЛ помогает развивать метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Большая кольцевая линия (БКЛ) свяжет новые ветки Московского метрополитена, которые идут в отдаленные районы города. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как подчеркнул генеральный директор по проектированию "Мосинжпроекта" Рустам Черкесов, в настоящее время уже почти принято решение о строительстве Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской линий.
Планируется, что соединение с БКЛ в районе станции "Проспект Вернадского" поможет значительно разгрузить Сокольническую линию метро. Кроме того, до конца 2023 года на этой ветке в ТиНАО появится новая станция – "Потапово".
"Строить отдельные линии метро было бы очень сложно, если бы не появилось огибающее всю Москву кольцо, к которому можно присоединять новые линии. БКЛ дала значительный импульс для развития всего Московского метрополитена", – объяснил главный инженер Института генплана Михаил Крестмейн.
Он добавил, что при строительстве новой линии используются механизированные тоннелепроходческие комплексы, которые снижают риск просадки грунта. Это позволяет прокладывать тоннели даже в густо застроенных районах. Такие комплексы также позволяют прокладывать тоннель для движения сразу двух поездов, что сокращает общее время строительства.
Самый длинный эскалатор появится на станции БКЛ "Марьина Роща"
Большая кольцевая линия – это крупнейшая стройка в истории метро Москвы. Завершить основные работы собираются в 2022 году.
Протяженность линии составит 70 километров, она будет включать 31 станцию. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но на МЦК, железную дорогу и МЦД.
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