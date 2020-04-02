Путин рассказал о наделении глав регионов дополнительными полномочиями

Фото: скриншот телеканала Москва 24
Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам рассказал о дополнительных полномочиях глав регионов.
Он подчеркнул, что это связано с необходимостью обеспечения профилактических мер в регионах. Путин отметил, что меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса должны приниматься исходя из конкретной обстановки, установившейся в субъектах России.
В обращении к россиянам Путин поблагодарил граждан за соблюдение режима самоизоляции. Он отметил, что это вкупе с введением нерабочей недели позволило выиграть время для упреждающих действий и для мобилизации всех органов власти.
Также Путин рассказал, что нерабочая неделя будет продлена до конца апреля с сохранением заработной платы. Он отметил, что органы власти, аптеки и магазины с товарами первой необходимости продолжат свою работу.
Путин подчеркнул, что пик пандемии коронавируса в настоящий момент не пройден ни в России, ни в мире.
За последние сутки в России зафиксировали 771 случай заражения коронавирусом. Всего на территории РФ зарегистрировали 3548 эпизодов инфицирования. 235 человек выписали из больниц, 30 пациентов стали жертвами COVID-19.
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