Путин рассказал о наделении глав регионов дополнительными полномочиями

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Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам рассказал о дополнительных полномочиях глав регионов.

Он подчеркнул, что это связано с необходимостью обеспечения профилактических мер в регионах. Путин отметил, что меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса должны приниматься исходя из конкретной обстановки, установившейся в субъектах России.

В обращении к россиянам Путин поблагодарил граждан за соблюдение режима самоизоляции. Он отметил, что это вкупе с введением нерабочей недели позволило выиграть время для упреждающих действий и для мобилизации всех органов власти.

Также Путин рассказал, что нерабочая неделя будет продлена до конца апреля с сохранением заработной платы. Он отметил, что органы власти, аптеки и магазины с товарами первой необходимости продолжат свою работу.

Путин подчеркнул, что пик пандемии коронавируса в настоящий момент не пройден ни в России, ни в мире.

За последние сутки в России зафиксировали 771 случай заражения коронавирусом. Всего на территории РФ зарегистрировали 3548 эпизодов инфицирования. 235 человек выписали из больниц, 30 пациентов стали жертвами COVID-19.