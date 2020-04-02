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Общество

17:06

Пик эпидемии COVID-19 в России и мире еще не пройден – Путин

власть общество безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам высказался о пике эпидемии коронавирусной инфекции в России и мире.

По словам главы государства, ни в нашей стране, ни во всем мире говорить о прохождении пика COVID-19 пока нельзя.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял о преждевременных сообщениях насчет скорого достижения коронавирусом пика. Он отмечал, что все прогнозы носят примерный характер.

Ранее ряд экспертов сделал предположения о том, когда коронавирус пойдет на спад. В частности, главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров предположил, что пик пандемии придется на середину следующей недели. Спад вспышки, по его словам, обычно происходит в течение 10–12 недель после этого.

Всего в России на сегодняшний деньзарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Всего выписаны из больниц 235 человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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