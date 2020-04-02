Все прогнозы о пике пандемии коронавируса примерны – Песков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о возможных сроках пика коронавирусной инфекции в стране. Он заявил, что все прогнозы носят примерный характер.

По мнению Пескова, прирост заболевших COVID-19 и спад вспышки напрямую зависят от эффективности предпринимаемых мер для борьбы с распространением инфекции.

"В целом все зависит от эффективности принимаемых мер, в том числе от эффективности мер, связанных с режимом самоизоляции", – приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Ранее главный инфекциониста Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров предположил, что пик пандемии придется на середину следующей недели. Спад вспышки, по его словам, обычно происходит в течение 10–12 недель после этого.